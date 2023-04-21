Первый общегородской субботник в Мурманске перенесли из-за непогоды

22 апреля в Мурманске должен был состояться первый общегородской субботник. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 апреля в Мурманске должен был состояться первый общегородской субботник. Но небесная канцелярия вносит свои коррективы в планы.

- Из-за погодных условий субботник переносится. Первая весенняя уборка в Мурманске пройдет 29 апреля, а 13 мая продолжим наводить чистоту в городе, - сообщил глава администрации Юрий Сердечкин.

Изначально уборку запланировали на 22 и 29 апреля, 13 и 21 мая.

Напомним: в Мурманскую область из-за холодного фронта вернется зимняя погода.

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