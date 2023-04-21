Соцсети: начальнику пожарной части в Мурманской области на машину прикрепили муляж бомбы

На двери машины в одном из домов заметили предмет, похожий на взрывное устройство. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Соцсети сообщают о ЧП в Оленегорске. Здесь на двери машины в одном из домов заметили предмет, похожий на взрывное устройство.

- Начальник пожарной части вечером возле дома на Ленинградском проспекте обнаружил на двери своего Ford Focus черный пакет с торчащими проводами. Он был прикреплен магнитами. Мужчина вызвал полицию, - сообщает паблик «SHOT | ШОТ» (18+).

Пакет оказался муляжом взрывного устройства из аэрозольного баллона и куска мыла. «КП»-Мурманск» ожидает официальный комментарий от экстренных служб по данной информации.

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