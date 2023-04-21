На 20% больше клиентов Tele2 приняли горнолыжные курорты Мурманской области

На территории курортов клиенты оператора использовали 227 ТБ интернет-трафика, что на 52% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Фото: пресс-служба TELE2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировала активность клиентов на горнолыжных курортах Мурманской области в зимний сезон 2022-2023 года. Помимо мурманчан центры отдыха активно посещали любители горных лыж из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска и Архангельска. В среднем количество гостей выросло на 20% по сравнению с прошлым сезоном.

Специалисты проанализировали активность клиентов с декабря 2022-го по март 2023 года на востребованных в Мурманской области курортах «Большой Вудъявр», «Кукисвумчорр» и «Воробьиная гора». В этом зимнем сезоне количество абонентов, выезжающих на местные склоны, выросло на 20% по сравнению с сезоном 2021-2022 годов. Наибольший приток клиентов зафиксирован на курорте «Кукисвумчорр» (+54%). «Большой Вудъявр» посетило на 20% больше пользователей. Турпоток на «Воробьиной горе» изменился незначительно (+4%).

С декабря 2022-го по март 2023 года на курортах Мурманской области побывало около 110 тысяч клиентов оператора из 64 регионов страны. Самым посещаемым месяцем стал январь. При этом в январе в сравнении с декабрем на курортах «Большой Вудъявр» поток туристов вырос сразу на 42%. Наибольшей популярностью курорты традиционно пользовались у жителей Мурманской области: они обеспечили 76% турпотока. Петербуржцы составили 8% всех посетителей, а москвичи – 5%. Помимо этого, любители горнолыжного спорта активно приезжали из Петрозаводска, Архангельска, Вологды, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Челябинска.

На склонах курорта «Большой Вудъявр» клиенты Tele2 в среднем находились 5 дней подряд, на курорте «Воробьиная гора» – 8 дней. Больше времени любители горных лыж проводили на курорте «Кукисвумчорр» – 19 дней. Дольше других на Севере отдыхали туристы с Дальнего Востока, Урала, из южных регионов. Так, пользователи из Салехарда катались по 7 дней на курорте «Большой Вудъявр». На «Воробьиной горе» по 11 дней проводили клиенты из Воронежа, а в «Кукисвумчорре» туристы из Оренбурга оставались в среднем на 46 дней.

На территории курортов клиенты оператора использовали 227 ТБ интернет-трафика, что на 52% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Кроме того, они совершили 855 тысяч звонков общей продолжительностью 11 млн минут. В целом число звонков на горнолыжных курортах Мурманской области выросло на 6%, а продолжительность – на 22% в сравнении с прошлым годом.

Компания продолжает расширять и модернизировать инфраструктуру связи в Мурманской области. В 2022 году оператор модернизировал сеть во всех районах Мурманска, а также в Апатитах, Кировске, Оленегорске, Североморске, Кандалакше, Мончегорске, Заозерске, Снежногорске и Ковдоре. Работы позволили перераспределить нагрузку на сеть и более эффективно использовать ее ресурсы. В итоге оператор увеличил скорость передачи данных в регионе в среднем на 11%, а в Апатитах – на 30%.

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