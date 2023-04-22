Пропавшего 2 апреля жителя Мурманска нашли мертвым

Пропавшего северянина нашли мертвым. Фото: vk.com/murmanspas51
2 апреля в Мурманске пропал 32-летний Александр Фарутин: мужчина перестал выходить на связь с родными.
К его поискам подключились волонтеры, спустя почти три недели после исчезновения стало известно, что Фарутина нашли мертвым. «КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в региональный Следком.
Напомним: в Мончегорске пропал мужчина со шрамом. 34-летнего Артема Нестерова ищут с 4 апреля.
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