В Мурманске во время открытого урока рассказали о педагогической династии Мананковых

Северян познакомили с представителями педагогической династии Мананковых. Фото: Администрация города Мурманска

20 апреля в Мурманске прошел Всероссийский открытый урок, посвященный выбору профессии и приуроченный к 135-летию со дня рождения Антона Макаренко. Северян познакомили с представителями педагогической династии Мананковых.

- Представители их семьи уже более 200 лет выбирают профессию педагога. Четверо из них работают в Мурманском политехническом лицее, а в прошлом году они стали одними из победителей профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа», - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Запись встречи можно посмотреть по ссылке.

Напомним: в Мурманске в рамках Года педагога и наставника провели тифлосессию. Главной темой стало сотрудничество наставников и воспитанников.

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