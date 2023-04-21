Бюст Николая Кононова в Мурманске установят у здания МВД

Планируется, что мемориал расположится рядом с Вечным огнем. Фото: Людмила ШЕКА

На 45-м заседании Совета депутатов Мурманска, которое состоялось 23 марта, депутаты согласовали установку бюста Героя Советского Союза Николая Ивановича Кононова.

Сейчас процесс подготовки к созданию мемориала идет полным ходом.

- Бюст будет установлен у здания УМВД по Мурманской области на проспекте Ленина, - рассказал «КП»-Мурманск» ветеран внутренних дел полковник Алик Гаджиев.

Планируется, что мемориал расположится рядом с Вечным огнем.

Напомним: в Мурманской области появился памятник в честь военнослужащих-участников спецоперации, которые не вернулись с поля боя. Мемориал воинам-танкистам 200 ОМСБр Северного флота открыли в поселке Нижнее Луостари.

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