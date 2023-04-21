В Ленинском округе Мурманска сгорели два гаража

Вечером 20 апреля в Ленинском округе Мурманске случился пожар в автогородке N176 на проспекте Героев-северомоцев. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

Вечером 20 апреля в Ленинском округе Мурманске случился пожар в автогородке N176 на проспекте Героев-северомоцев. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 16.03.

— В 17.38 пожар ликвидировали. Полностью выгорели два гаража на общей площади 48 квадратных метров. Из пострадавшего и соседнего гаражей эвакуировали три газовых баллона, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске во время пожара пострадали две иномарки. Возгорание началось вблизи жилого дома.

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