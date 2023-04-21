Владимиру Спивакову и его оркестру в Североморске подарили тельняшки

Маэстро и всему его коллективу глава ЗАТО Олег Прасов подарил тельняшки с гербом Североморска. Фото: правительство Мурманской области / Лев Федосеев

20 апреля в Североморске состоялся большой концерт к 72-летию со дня образования города. Главным музыкальным подарком стало выступление Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

Маэстро и всему его коллективу глава ЗАТО Олег Прасов подарил тельняшки с гербом Североморска.

Напомним: Мурманская область стала первым регионом, куда Национальный филармонический оркестр приехал после отмечания 20-летия со дня образования. Музыканты дали два концерта в Мурманске, а после флотской столицы впервые поедут в Апатиты.

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