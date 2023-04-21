Игорь Морарь и Юрий Сердечкин провели встречу с жителями Росляково

Руководство города посетило различные объекты в Росляково. Фото: администрация Мурманска

20 апреля глава Мурманска Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин провели встречу с жителями Росляково, на которую пришло более четырех тысяч человек.

Чаще всего северяне задавали вопросы по части ЖКХ и благоустройства. Всю информацию взяли в работу.

- Острым вопросом для жителей микрорайона является освещение - во дворах и на дорогах света явно не хватает, эту проблему необходимо решить, - отметил Игорь Морарь.- Также на 2023 год в микрорайоне Росляково запланирован ремонт дорожной инфраструктуры – проезжая и пешеходная связь на улице Советской, а также часть Молодежной улицы будут полностью обновлены.

Также перед встречей руководство города оценило объекты микрорайона: физкультурно-оздоровительный центр, детский сад №46, зеленую зону на улице Советской.

Напомним: глава Мурманска Игорь Морарь провел встречу с ветеранами органов внутренних дел, посвященную их профессиональному празднику, который отмечается в нашей стране 17 апреля.

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