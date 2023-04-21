Организация, на территории которой находится разрушенный памятник героям-подводникам в Лиинахамари, будет судиться с властями

Третий год мемориал остается разрушенным. Фото: администрация Печенгского округа

21 апреля Арбитражный суд Мурманской области рассмотрит иск ООО «Прибрежный» к администрации Печенгского округа и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области.

На территории компании находится памятник героям-подводникам, который стащили с постамента в сентябре 2020 года. Тогда же возбудили уголовное дело по статье о вандализме, обвиняемый - 72-летний житель Мурманска. По версии следствия, он использовал трос и Volvo, чтобы стащить памятник.

При этом доступ к мемориалу компания, на территории которой он находится, ограничила. В свое время ее представители даже не пустили главу Печенгского округа осмотреть памятник. Сейчас ООО «Прибрежный» будет судиться за то, чтобы объект сняли с государственного кадастрового учета, исключив сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

- В предварительном судебном заседании представители истца на удовлетворении исковых требований настаивали, письменно ходатайствовали о привлечении к участию в деле в качестве соответчика кадастрового инженера, - сообщили в Арбитражном суде Мурманской области.

Обещания восстановить мемориал звучали не раз, но уже третий год он остается разрушенным.

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