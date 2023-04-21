Андрей Чибис - жителям Североморска: «Вас всегда отличал истинный патриотизм»

Жителей Североморска поздравили Владимир Спиваков и Андрей Чибис. Фото: правительство Мурманской области/Лев Федосеев

18 апреля Североморск отметил 82 года со дня образования. 20 числа во флотской столице прошел большой концерт в честь этого события. Главным музыкальном подарком северянам стало выступление Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Жителей Североморска с праздником поздравил глава региона.

- Североморск – важнейший город не только для Мурманской области, но и для всей нашей большой страны. Несмотря на суровые условия, жителей флотской столицы всегда отличал истинный патриотизм и большая любовь к родному краю. Во все времена, даже в самые тяжелые исторические периоды, жители Североморска были преданы малой родине, - отметил Андрей Чибис.

Во время праздника выдающихся жителей ЗАТО отметили наградами, в том числе званием «Почетный гражданин города Североморска» и Почетные знаки «За заслуги перед Североморском».

Напомним: глава Североморска Олег Прасов рассказал, как идут дела во флотской столице в 2023 году.

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