В Мурманской области директора коммерческой организации обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 23 миллиона рублей

Директора компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 23 миллиона рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Мурманской области в отношении директора коммерческой организации, занимающейся строительством гидротехнических сооружений, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

- По версии следствия, с октября 2020 года по апрель 2021 года предприятием в налоговую инспекцию предоставлены ложные сведения о понесенных расходах при приобретении товаров (работ, услуг) у ряда организаций и уплаченных суммах НДС по указанным сделкам. При этом расходы были включены в сумму налоговых вычетов в декларации по НДС за несколько кварталов 2020 года, представленные в налоговую инспекцию, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Всего компания недоплатила в виде налогов 23 миллиона рублей. Выявили это сотрудники налоговой службы по Мурманской области вместе с сотрудниками УФСБ.

Напомним: директора мурманской организации ждет суд за сокрытие 3,5 миллиона рублей от налогов. Руководитель скрывал доходы с августа 2020-го по ноябрь 2022 года.

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