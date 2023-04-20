Мишустин подписал распоряжение о надзоре в акватории порта Витино

Впереди - масштабная реконструкция порта, который долгое время не эксплуатируется. Инвестиции оцениваются в размере трех миллиардов рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение по организации пограничного, таможенного и санэпиднадзора в акватории порта Витино. Незамерзающий порт перезапустят в Кандалакшском районе, в год он сможет обеспечить перевалку до 12 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.

- Ранее распоряжение было озвучено на заседании Морской коллегии вице-премьером Денисом Мантуровым, который вместе с главой региона Андреем Чибисом последовательно отстаивали запуск этого проекта, - сообщил Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Впереди - масштабная реконструкция порта, который долгое время не эксплуатируется. Инвестиции оцениваются в размере трех миллиардов рублей.

Напомним: проект торгового порта «Лавна», который строится в Мурманской области на левом берегу Кольского залива, получил финансирование ВЭБ.РФ в размере 4 миллиардов рублей. Средства будут выделяться по механизму льготного финансирования, первый транш в 550 миллионов рублей уже получен.

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