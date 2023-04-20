В Мурманске снесут аварийный дом на Жуковского

В Мурманске снесут дом №16 на проезде профессора Жуковского, так как он был признан аварийным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске снесут дом №16 на проезде профессора Жуковского, так как он был признан аварийным. Площадь строения составляет почти 513 квадратных метров.

А вот дом №58 на улице Мурманской признавать аварийным не стали.

Напомним: частные дома в Мурманской области подорожали на 14%. Средняя стоимость дома в Заполярье составляет 9,4 миллиона рублей.

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