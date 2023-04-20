Глава Кольского района вошел в состав Совета при президенте по развитию местного самоуправления

Глава Кольского района Андрей Малхасян вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Фото: Администрация Кольского района

Глава Кольского района Андрей Малхасян вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

- Горжусь, что вошел в состав данного Совета, для меня большая честь представлять в нем Мурманскую область. Благодарю главу региона Андрея Чибиса за поддержку в части выдвижения моей кандидатуры, - написал Андрей Малхасян на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее губернатор Мурманской области встретился с представителями Совета работающей молодежи. Участники встречи обсудили вопросы полярок, благоустройства городов и развитие культурной жизни.

Напомним: 10 мая на заседании научно-промыслового совета Северного рыбохозяйственного бассейна будет рассмотрена инициатива рыбопромышленников о запрете промышленного лова семги в бассейне Белого моря.

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