Для автобуса 7Т в Мурманске поменяют время первого и последнего рейсов

В Мурманске поменяют график движения автобуса 7Т. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске поменяют график движения автобуса 7Т.

- По многочисленным просьбам с 24 апреля в будни и выходные дни меняется время выполнения первых рейсов, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Так, в будни и по выходным первый автобус будет отправляться от «Огней Мурманска» в 8.13, а не 8.21, от обстановки «Улица генерала Щербакова» в 8.07, а не 8.17.

Напомним: троллейбусы и автобусы в Мурманске перешли на весеннее расписание. График движения не изменился для автобусов №№ 24, 25, 7Т.

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