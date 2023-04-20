В Мурманске во время пожара пострадали две иномарки

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 20.44. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

Вечером 19 апреля в микрорайоне Мурманска Росляково случился пожар в одном из дворов. У дома №8 на улице Бредова загорелись машины. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 20.44.

- В 21.05 пожар полностью ликвидировали. Выгорели два легковых автомобиля Ford, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Заполярье начинают строить дом для семьи погорельцев участника СВО. Жена военнослужащего обратилась за помощью к губернатору.

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