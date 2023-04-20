В Мурманской области подорожали ингредиенты для супа

Мурманскстат опубликовал свежие данные о росте цен на продукты в Мурманской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманскстат опубликовал свежие данные о росте цен на продукты в Мурманской области. Так, за последнюю неделю стали дороже ингредиенты для супа.

- Наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,7%), свежую белокочанную капусту (на 2,3), яблоки (на 2,0), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,1%), - сообщили в Мурманскстате.

При этом дешевле стали рис, греча и охлажденные и мороженые куры.

Ранее «КП»-Мурманск» писала, что в Заполярье растет индекс борща.

Напомним: годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 5,3%. Одной из причин стало налаживание импорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru