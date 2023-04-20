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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:07

Стал известен график отключения горячей воды летом 2023 года в Мурманской области

«МЭС» и Мурманская ТЭЦ опубликовали график отключения горячей воды в Мурманской области летом 2023 года
Ника СВЕТЛОВА
Две главные теплоснабжающие организации Мурманской области «МЭС» и «Мурманская ТЭЦ» опубликовали график отключения горячей воды в регионе летом 2023 год.

Две главные теплоснабжающие организации Мурманской области «МЭС» и «Мурманская ТЭЦ» опубликовали график отключения горячей воды в регионе летом 2023 год.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две главные теплоснабжающие организации Мурманской области «МЭС» и «Мурманская ТЭЦ» опубликовали график отключения горячей воды в регионе летом 2023 год.

Так, первые отключения начнутся уже 6 июня и продлятся по традиции до конца августа. С полным графиком можно ознакомиться на сайте «Мурманской ТЭЦ» и «МЭСа».

Решение об отключении отопления в Мурманской области еще не принималось, среднесуточная температура еще не позволяет это сделать. Напомним: в регион ненадолго вернется зима.

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