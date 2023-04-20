В Мурманской области начинают строить дом для семьи погорельцев участника СВО

На «Прямую линию» с участие губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая состоялась в марте 2023 года, обратилась жена участника спецоперации. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На «Прямую линию» с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая состоялась в марте 2023 года, обратилась жена участника спецоперации. Она рассказала, что из-за пожара семья осталась без крова.

- Муж - участник СВО из 80-й Арктической мотострелковой бригады, защищает Русский мир, имеет госнаграды. В ночь с 18 на 19 марта семья в одночасье лишилась всего: сгорел двухэтажный дом со всем нажитым. Сама женщина с малолетним ребенком живет у родных. Можете ли вы помочь вернуть мечту? С такой любовью строили дом, - прозвучало в прямом эфире.

Глава региона поручил взять ситуацию на контроль. Во время встречи Андрея Чибиса с представителями фракций в Мурманской областной Думе в преддверии отчета о работе за 2022 год стало известно, что погорельцам уже помогают.

- Депутат Михаил Павлов рассказал губернатору, что по поручению главы региона в Кандалакше уже началось строительство дома для семьи участника специальной военной операции, жилье которого серьезно пострадало при пожаре, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: в Кандалакше из-за устроившего поджог мужчины заживо сгорели 32 кролика, 3 собаки и 4 козы. Северянину вынесли приговор.

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