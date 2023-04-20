В Мурманской области не стали менять приговор заслуженному хирургу РФ

В 2019 году врач оперировал больного, повредил тому переднюю стенку прямой кишки, но этого не заметил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманский областной суд оставил в силе приговор заслуженному хирургу РФ, которого обвинили в гибели пациента.

В 2019 году врач оперировал больного, повредил тому переднюю стенку прямой кишки, но этого не заметил.

- В результате перфорации содержимое прямой кишки в течение двух недель напрямую контактировало с содержимым окружающей его среды и закономерно привело к развитию воспалительных изменений и как следствие развитие сепсиса, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека, в результате чего в медицинском учреждении наступила смерть пациента, - сообщили в объединенной службе судов Мурманской области.

Суд учел количество наград хирурга, его послужной список, характеристики с работы, возраст и другие смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у него тяжкого заболевания. И назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев, установив некоторые ограничения. При этом от исполнения наказания врача освободили по истечению сроков давности. Родные погибшего пациента пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru