В Мурманской области не стали менять приговор заслуженному хирургу РФ

В 2019 году врач оперировал больного, повредил тому переднюю стенку прямой кишки, но этого не заметил.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманский областной суд оставил в силе приговор заслуженному хирургу РФ, которого обвинили в гибели пациента.
В 2019 году врач оперировал больного, повредил тому переднюю стенку прямой кишки, но этого не заметил.
- В результате перфорации содержимое прямой кишки в течение двух недель напрямую контактировало с содержимым окружающей его среды и закономерно привело к развитию воспалительных изменений и как следствие развитие сепсиса, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека, в результате чего в медицинском учреждении наступила смерть пациента, - сообщили в объединенной службе судов Мурманской области.
Суд учел количество наград хирурга, его послужной список, характеристики с работы, возраст и другие смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у него тяжкого заболевания. И назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев, установив некоторые ограничения. При этом от исполнения наказания врача освободили по истечению сроков давности. Родные погибшего пациента пытались обжаловать приговор, но безуспешно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru