Частные дома в Мурманской области подорожали на 14%

В Мурманской области зафиксировали рост цен на частные дома. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Мурманской области зафиксировали рост цен на частные дома. За первый квартал 2023 года они подорожали на 14%, средняя стоимость дома составляет 9,4 миллиона рублей.

- На увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства, а также идет довольно быстрое вымывание дешевых лотов - небольших по площади коттеджей и недорогих дач, - пояснил агентству Nord-News гендиректор федерального портала Павел Луценко.

Напомним: годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 5,3%. Одной из причин стало налаживание импорта.

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