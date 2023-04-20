Годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 5,3%

В Мурманской области заметно снижение темпа роста цен на продукты. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области замедлилась годовая инфляция. В марте она зафиксирована на уровне 5,3%, что ниже февраля на 8,3 процентных пункта.

Одной из причин стало снижение прироста цен на непродовольственные товары благодаря налаживанию импорта из стран Азии и ближнего зарубежья. На продовольствие рост цен замедлился до 6,6%, на услуги - до 5,8%.

- Если сравнить значения на пике в марте-апреле прошлого года и сегодняшние цены, то прирост за год будет очень небольшим. В марте этого года рост цен остается умеренным. Для его некоторого ускорения и сейчас есть ряд объективных причин: где-то не хватает персонала, где-то еще не удалось наладить производство в нужных объемах, сохраняются непростые условия для внешней торговли, – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Напомним: Мурманскстат опубликовал данные об изменениях цен на топливо в Мурманской области за первый квартал 2023 года. В регионе подорожали все виды топлива, кроме газомоторного.

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