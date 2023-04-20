Жители Мурманска возмущены катанием на скейтбордах у памятника Ленину

В администрации города отмечают, что у памятника установлены камеры видеонаблюдения и информационные таблички с правилами поведения. А вот с ограждением все сложнее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с недавних пор стали появляться оборудованные места для скейтеров, однако некоторые из них продолжают кататься там, где привыкли: у здания правительства Мурманской области, у памятника Ленину. Однако не всех горожан это устраивает.

- Вандалы на велосипедах и скейтах разрушают постамент памятника Ленину и новый сквер. Куда смотрит полиция? - написал на странице губернатора в «ВКонтакте» Павел Стерженьков.

Его мнение разделяют и другие.

- Мы измучились отгонять вандалов от памятника, приходят ребята с палками, скейтбордами, велосипедами и гоняют по пьедесталу, со всего размаху прыгают железными колесами на него. Только отремонтировали сквер и памятник архитектуры, старый уже весь был разбит, и этот разобьют ведь. И вот вызвали очередной наряд полиции, и нам дали совет: сделать забор или ограду, можно очень низенький (как у памятника Кириллу и Мефодию). Скажите, можете ли вы нам помочь, - пишет Надежда Фургаса.

В администрации города отмечают, что у памятника установлены камеры видеонаблюдения и информационные таблички с правилами поведения. А вот с ограждением все сложнее.

- Памятник входит в перечень объектов культурного наследия и находится под охраной государства. Данное обстоятельство не предусматривает наличие ограждения на объекте, - уточнили в мэрии.

Напомним: в Мурманской области появился памятник в честь военнослужащих-участников спецоперации, которые не вернулись с поля боя. Мемориал воинам-танкистам 200 ОМСБр Северного флота открыли в поселке Нижнее Луостари.

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