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НовостиПолитика20 апреля 2023 10:20

В Мурманской облдуме рассмотрят снятие с рассмотрения закона о запрете увековечивания памяти Сталина

С инициативой выступила фракция КПРФ
Ника СВЕТЛОВА
Мемориал планировали установить на улице, однако северяне вступили против.

Мемориал планировали установить на улице, однако северяне вступили против.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Депутат от фракции КПРФ в Мурманской областной Думе Артур Попов выступил с инициативой снять с рассмотрения проект закона об увековечивании памяти Иосифа Сталина.

- Его внес депутат Максим Белов, полномочия которого прекращены, - говорится в решении комитета по законодательству регионального парламента.

Напомним: этой весной в обкоме КПРФ в Мурманске установили бюст Сталина. Коммунисты собирали деньги на его изготовление несколько лет. Мемориал планировали установить на улице, однако северяне выступили против.

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