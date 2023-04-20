Жители Мурманской области просят скорее нанести дорожную разметку

В администрации Мурманска объяснили, почему сразу после потепления на дорогах не рисуют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городах Мурманской области остается все меньше снега, на дорогах уже везде виден асфальт. И водители снова столкнулись с тем, что не всегда понимают, как ехать, ведь разметка за зиму в буквальном смысле слова исчезла.

В администрации Мурманска объяснили, почему сразу после потепления на дорогах не рисуют.

- Нанесение разметки выполняется при наступлении благоприятных погодных условий (температуре воздуха и поверхности дороги от +5 до +35 и относительной влажности воздуха не выше 85%), - уточнили в администрации.

Также там добавили, что прежде чем нанести разметку, надо убрать песок, которым посыпали дороги против гололеда.

При этом северяне отмечают, что порой разметку начинают наносить только к июлю-августу, что слишком поздно.

Напомним: в Мурманской области стали практиковать расчерчивание дорог холодным пластиком, который более долговечен, чем краска.

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