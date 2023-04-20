В Мурманской области начальник отдела коммерческой организации попался на подкупе

Свою вину бывший начальник отдела не признает. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманской области будут судить бывшего начальника отдела развития сетей акционерного общества. Как сообщает СУ Следственного комитета региона, его обвиняют по п.п. «в, г» ч. 7 ст. 204 РФ (коммерческий подкуп, за незаконные действия, в крупном размере).

- Предварительно, в сентябре 2022 года мужчина получил от представителя другой коммерческой организации 200 000 рублей за способствование заключению договора технологического присоединения к электрическим сетям и утверждению технических условий, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину северянин не признает. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним: в Мурманской области эксперт в сфере строительства попался на взятке в 15 тысяч рублей. За эти деньги он должен был быстрее выдать положительное заключение госэкспертизы.

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