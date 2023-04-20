Андрей Чибис встретился с представителями фракций Мурманской областной Думы

С представителями фракций Андрей Чибис обсудил, какие вопросы стоит включить в отчет. Фото: правительство Мурманской области

25 апреля состоится традиционный отчет губернатора Мурманской области перед Мурманской областной Думой. В преддверии мероприятия Андрей Чибис встретился с представителями различных фракций в региональном парламенте. Участники обсудили, какие вопросы стоит поднять во время отчета.

Например, формирование регионального бюджета и возобновление практики защиты бюджетов муниципалитетами.

- Отличная инициатива. Давайте ее вновь введем. Вместе будем внимательно смотреть, что есть, где зоны роста, куда муниципалитеты расходуют средства, как ими распоряжаются. И вместе корректировать эффективность, – отметил Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области встретился с представителями Совета работающей молодежи. Участники встречи обсудили вопросы полярок, благоустройства городов и развитие культурной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru