В Мурманске впервые открылся международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

Фестиваль на неделю объединил 16 театральных коллективов. Фото: Совет депутатов Мурманска

19 апреля в Мурманске впервые стартовал Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова», который объединил 16 коллективов. Почти неделю северяне смогут увидеть постановки из Гродно, Витебска, Санкт-Петербурга, Москвы, Луганска, Архангельска, Белгорода, Вологды, Котласа, Пскова, Воркуты и, конечно, Мурманска.

- Будут представлены абсолютно разные постановки, так что каждый сможет найти что-то интересное для себя. Желаю зрителям получить много положительных эмоций и впечатлений, а участникам фестиваля – эффективного общения, обмена идеями и творческим опытом, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: весной 2023 года в Мурманске пройдет гастрономический фестиваль-путешествие «Вкус Арктики». Фудтраки встанут на улице Воровского с 26 по 28 мая, время работы с 11.00 до 19.00.

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