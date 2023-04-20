Отчет губернатора Мурманской области об итогах работы за 2022 год состоится 25 апреля

Накануне мероприятия глава региона встретился с представителями различных фракций в областном парламенте. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Стала известна дата традиционного отчета губернатора Мурманской области перед облдумой. О том, каким в регионе был 2022 год, Андрей Чибис расскажет 25 апреля.

- Онлайн-трансляция будет доступна на странице Андрея Чибиса в социальной сети «ВКонтакте», в телеграм-канале, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Накануне мероприятия глава региона встретился с представителями различных фракций в областном парламенте.

Напомним: 27 апреля в Совете депутатов с отчетами выступят глава Мурманска Игорь Морарь и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

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