Лезвие осталось в животе. В Мурманске из-за громкой музыки чуть не случилось убийство

Житель Мурманска чуть не погиб из-за того, что в чужой квартире слишком громко играла музыка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманска чуть не погиб из-за того, что в чужой квартире слишком громко играла музыка.

27 августа 2022 года северянин выпивал вместе с приятелем у того дома. Под действием горячительного гость стал возмущаться, что гремит музыка, и оскорблять друга.

- Подсудимый разозлился, взял хозяйственный нож и нанес потерпевшему удар в живот, нож сломался, и в руках нападавшего оказалась рукоятка, а клинок остался в теле потерпевшего. Увидев результат своих действий, он стал оказывать знакомому первую помощь и вызвал «скорую», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Врачи оценили рану как тяжкий вред здоровью. При этом сам нападавший в том, что натворил, раскаялся. Суд приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима.

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