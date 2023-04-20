Лезвие осталось в животе. В Мурманске из-за громкой музыки чуть не случилось убийство

Житель Мурманска чуть не погиб из-за того, что в чужой квартире слишком громко играла музыка.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Житель Мурманска чуть не погиб из-за того, что в чужой квартире слишком громко играла музыка.
27 августа 2022 года северянин выпивал вместе с приятелем у того дома. Под действием горячительного гость стал возмущаться, что гремит музыка, и оскорблять друга.
- Подсудимый разозлился, взял хозяйственный нож и нанес потерпевшему удар в живот, нож сломался, и в руках нападавшего оказалась рукоятка, а клинок остался в теле потерпевшего. Увидев результат своих действий, он стал оказывать знакомому первую помощь и вызвал «скорую», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.
Врачи оценили рану как тяжкий вред здоровью. При этом сам нападавший в том, что натворил, раскаялся. Суд приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru