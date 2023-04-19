На реконструкцию «Родины» может не хватить 500 миллионов рублей

Бывший министр строительства Мурманской области Андрей Изотов видит риски в объемах финансирования. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в Мурманске начались подготовительные работы к долгожданной реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина». Напомним: стоимость работ оценили почти в полмиллиарда рублей, средства нашли за счет одной из компаний - резидентов АЗРФ.

Но бывший министр строительства Мурманской области Андрей Изотов видит риски в объемах финансирования.

- Про средства стоит пояснить, что договор заключался не под выделенную «Новатэком» сумму в 500 миллионов, а на сумму, которая заложена в проектной документации, прошедшей государственную экспертизу. Время покажет, достаточно или нет будет этой суммы. Специалисты, и я с ними согласен, прогнозируют, что вряд ли, - сообщил Андрей Изотов «Би-порту».

Напомним: в Мурманской области продолжается реконструкция сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива, работы идут по графику. Всего от Мурманска до западного берега протянут трассу длиной в 30 тысяч погонных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru