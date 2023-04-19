За сутки в Мурманске вандалы подожгли четыре мусорных контейнера

В Мурманске на этой неделе зафиксировали сразу несколько случаев поджога мусорных контейнеров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на этой неделе зафиксировали сразу несколько случаев поджога мусорных контейнеров, так, только в Росляково вандалы испортили четыре объекта. Также в центре города горели урны у остановок.

- Северян просят внимательно относиться к указанному имуществу, так как его выход из строя приводит к серьезным проблемам в организации вывоза ТКО, в частности, неминуемо и в очень короткие сроки ведет к захламлению территории. Оперативно заменить испорченные контейнеры не всегда возможно, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик».

Напомним: в Кандалакше из-за устроившего поджог мужчины заживо сгорели 32 кролика, 3 собаки и 4 козы. Северянину вынесли приговор.

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