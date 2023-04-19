За сутки в Мурманске вандалы подожгли четыре мусорных контейнера

В Мурманске на этой неделе зафиксировали сразу несколько случаев поджога мусорных контейнеров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске на этой неделе зафиксировали сразу несколько случаев поджога мусорных контейнеров, так, только в Росляково вандалы испортили четыре объекта. Также в центре города горели урны у остановок.
- Северян просят внимательно относиться к указанному имуществу, так как его выход из строя приводит к серьезным проблемам в организации вывоза ТКО, в частности, неминуемо и в очень короткие сроки ведет к захламлению территории. Оперативно заменить испорченные контейнеры не всегда возможно, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик».
Напомним: в Кандалакше из-за устроившего поджог мужчины заживо сгорели 32 кролика, 3 собаки и 4 козы. Северянину вынесли приговор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru