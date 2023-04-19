50 призывников из Мурманской области направят в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии

Уточняется, что в зону спецоперации они не попадут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках весенней призывной кампании 50 юношей из Мурманской области будут направлены в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Уточняется, что в зону спецоперации они не попадут.

- Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация, - сообщили в Управлении Росгвардии Мурманской области.

Напомним: комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы выступил с предложением выйти в Госдуму с инициативой внести поправки в статью №34 закона «О Северах».

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