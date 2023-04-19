У жителей Мурманской области осталось меньше двух недель для предоставления деклараций о доходах

Если северяне не станут участниками кампании, но при этом относятся к числу тех, кто должен заявиться, их ждет штраф в размере 1000 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

2 мая в России завершится декларационная кампания. До этого срока северяне должны подать декларации о доходах, порядка 12 тысяч человек еще не предоставили документы.

- Подать документы необходимо в случае, если, например, в 2022 году был получен доход от продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения, получены подарки не от близких родственников, доходы от сдачи в аренду имущества, доход от зарубежных источников или выигрыши в лотерею. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества - до 250 тысяч рублей, декларацию о доходах подавать не нужно, - сообщили в Управлении федеральной налоговой службы по Мурманской области.

Если северяне не станут участниками кампании, но при этом относятся к числу тех, кто должен заявиться, их ждет штраф в размере 1000 рублей.

Напомним: жители Мурманской области могут получить льготы по имущественным налогам. В прошлом году 66 тысячам северян предоставили льготу по транспортному налогу, а 180 тысячам - льготу по налогу на имущество.

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