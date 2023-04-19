5716 жителей Мурманской области стали донорами в 2022 году

В 2022 году в Мурманской области сдали кровь 5716 доноров, из них 5663 – безвозмездно. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 17-го по 23 апреля в России проходит Неделя популяризации донорства крови, приуроченная ко Дню донора, который отмечается 20 апреля.

Ежегодно в переливании крови нуждаются полтора миллиона россиян. Донорская кровь является панацеей и единственным лечебным материалом, который невозможно изготовить при помощи высоких технологий и заменить ничем другим. Она крайне необходима для лечения многих заболеваний. В переливании достаточно часто нуждаются пациенты реанимационных, хирургических, онкологических, гематологических, ожоговых, родильных и других отделений.

Для здорового человека абсолютно безопасно сдать 450 миллилитров крови – это всего 10% общего объема крови в организме человека. Но эта кровь может спасти чью-то жизнь - вот почему быть донором почетно.

В 2022 году в Мурманской области сдали кровь 5716 доноров, из них 5663 – безвозмездно. Заготовлено 11209 литров цельной донорской крови.

Каждый донор проходит тщательную проверку на инфекционные болезни и другие состояния, при которых кровь может быть непригодной для других людей. Также есть временные запреты, из них самыми распространенными являются недавно перенесенные ангина, грипп, ОРВИ, а также период беременности и лактации, в недалеком прошлом сделанные прививки, татуировки, пирсинг.

В целях безопасности донорства существуют установленные правила: женщины могут сдавать кровь не более четырех раз в год, мужчины – максимум пять раз.

- Регулярная сдача крови – это, прежде всего, профилактика болезней системы кровообращения, так как снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Укрепляется иммунитет, так как происходит активное обновление крови. Процесс обновления начинается уже через несколько часов после того, как человек сдал кровь. Не позднее 4-6 недель полностью восстанавливается состав утраченной крови. Замечено, что дарители крови выглядят моложе своих сверстников и живут дольше, - сообщила заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Стать донором может практически любой здоровый человек старше 18 лет и с весом более 50 килограммов. Перед сдачей крови потенциальный донор проходит обязательное медицинское обследование: измеряются артериальное давление, температура тела и определяется уровень гемоглобина. Что касается самочувствия во время кроводачи, то у некоторых людей может наблюдаться легкое головокружение. Обычно организм здорового человека с недомоганием справляется без особых проблем.

Можно подумать, что, мол, «доноров и без меня достаточно много». Но это ошибочное мнение. Донорская кровь нужна всегда! Срок хранения крови ограничен, и необходимо постоянно поддерживать ее запас. Кроме того, есть пациенты, которые нуждаются в редкой группе крови.

- Помогать людям - не только благородная, но и полезная миссия, – подытожил специалист.

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