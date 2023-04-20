В Мурманске закрыли единственный каток на природном водоеме

Катание на Ивановом ручье запрещено из-за толщины льда. Фото: администрация Мурманска

24 декабря в Мурманске открыли уникальный каток - впервые площадку для катания сделали на естественном водоеме. Всю зиму северяне могли бесплатно отдыхать на льду Иванова ручья при спорткомплексе «Снежинка».

Но с приходом весны про коньки стоит забыть.

- Выход на лед небезопасен. Центр «Стратегия» информирует о прекращении работы катка на льду Иванова ручья, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в Мурманскую область из-за холодного фронта вернется зимняя погода.

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