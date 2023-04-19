Снова снег и минус на термометре. В Мурманскую область ненадолго вернется зима

Под конец месяца в регион вернется зима. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Апрель порадовал северян сменой зимы на лето: в Мурманскую область пришло тепло, стал активно таять снег, а кое-где уже появились первые цветы.

Но под конец месяца в регион вернется зима. Обширный циклон принесет в Мурманскую область усиление ветра и дождь. Такая погода ждет северян 19 и 20 апреля.

- 21 апреля, после прохождения холодного фронта, осадки будут наблюдаться преимущественно в виде снега, а дневная температура воздуха по области не превысит +1+6 градусов, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

При этом в некоторых населенных пунктах столбик термометра покажет минусовую температуру.

Напомним: в Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.

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