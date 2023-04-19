Шаман даст единственный концерт в Мурманской области

20 июня автор хита «Я русский» даст единственный концерт (6+) в Мурманске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В гастрольном графике Шамана (Shaman) появилась Мурманская область. 20 июня автор хита «Я русский» даст единственный концерт (6+) в Мурманске.

Стоимость билетов составляет от 2 до 7 тысяч рублей. Для сравнения: попасть на концерт «Любэ» (6+), который прошел в столице Заполярья 30 марта, можно было заплатив от 1250 до 4050 рублей. Билеты на Басту (16+), который приедет в Мурманск 24 сентября, находятся в диапазоне от 1800 до 5000 рублей, на Ваенгу (16+), 30 апреля, - от 3 до 6 тысяч рублей.

Когда в 2017 году в Мурманск приезжал «Ленинград» (18+), то билеты на коллектив Сергея Шнурова были в 3 раза дороже, чем на Стаса Михайлова (16+).

Напомним: на фестивале «Сила Цвета» в Кировске выступят Ольга Серябкина и Моя Мишель. Мероприятие состоится 6-7 мая.

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