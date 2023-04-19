Из заболевших гриппом 1531 жителя Мурманской области привиты были трое

Подавляющее большинство заболевших гриппом северян были не привиты от гриппа.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области отметили превышение эпидпорога по вирусам. Главная причина - рост числа заболевших среди детей, в том числе школьников; на несовершеннолетних приходится 61,2% от общего числа зараженных. А вот среди взрослых болезни стали случаться реже.
Чаще всего северяне болеют гриппом (в основном гриппом В), он диагностирован у 83,9% обратившихся за медицинской помощью.
- По состоянию на 16 апреля 2023 года, в области зарегистрировано 1531 лабораторно подтвержденный случай гриппа, из которых 1528 человек не привиты против гриппа, - сообщили в Роспотребнадзоре по Мурманской области.
Также в регионе распространяются пять негриппозных вирусов: сезонный коронавирус, РС - вирус, метапневмовирус, риновирус, бокавирус.
Напомним: врач Мурманского областного многопрофильного центра рассказала о причинах возникновения панических атак.
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