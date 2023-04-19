Губернатор Мурманской области встретился с представителями Совета работающей молодежи

Глава региона провел первую встречу с представителями Совета работающей молодежи. Фото: правительство Мурманской области

18 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с представителями Совета работающей молодежи, который был образован в 2022 году.

- Молодежь отмечает, что в последние годы область преображается, а в населенных пунктах появляется все больше общественных пространств: СОПКИ, ФОКи, площадки, парки. Это один из тезисов со встречи с представителями Совета работающей молодежи. Второй тезис - что необходимо и дальше создавать спортивные объекты, места для семейного отдыха, - сообщил по итогам встречи Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что собранные предложения переданы в работу профильным комитетам и министерствам.

Напомним: Андрей Чибис посетил Алакуртти, где осмотрел объекты благоустройства и встретился с местными жителями, в том числе женами участников СВО. В поселке открыли новый детский сад, а в планах - строительство Дворца культуры и скейт-парка.

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