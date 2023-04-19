Самые высокие зарплаты в Мурманской области предлагают менеджерам, самые низкие -домашнему персоналу

Специалисты изучили рынок вакансий в Мурманской области и составили рейтинг сфер работы по уровню средней предлагаемой зарплаты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты изучили рынок вакансий в Мурманской области и составили рейтинг сфер работы по уровню средней предлагаемой зарплаты.

- Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата ожидаемо оказалась в профессиональной сфере «Высший менеджмент» - в среднем это 85 097 рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Автомобильный бизнес» - 80 229, «Добыча сырья» - 78 326 рублей, «Консультирование» - 77 662, а также «Инсталляция и сервис» - 73 414 рублей. Анти-топ по уровню зарплатного предложения в Мурманской области возглавила сфера домашнего и обслуживающего персонала - в среднем здесь можно заработать 34 033 рублей. Чуть больше предлагают представителям сфер «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (42 639 рублей в месяц) и «Административный персонал» (43 560 рублей), - сообщили в hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 57 тысяч рублей, среднемесячная номинальная зарплата в Заполярье зафиксирована на уровне 88374 рубля.

Напомним: в Мурманской области наблюдается дефицит кадров в МВД и Росгвардии. Так, только в полиции некомплект составляет 17% от состава. Одна из причин - низкая зарплата и тот факт, что молодым сотрудникам органов приходится в течение пяти лет зарабатывать полярные надбавки.

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