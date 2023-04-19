В Мурманской области планируют ввести штрафы для пишущих рекламу наркотиков на стенах жилых домов

Надписи на стенах появляются с регулярной частотой, даже если их закрашивают.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Реклама наркотиков, в том числе интернет-магазинов и каналов в соцсетях, через которые можно купить отраву или стать ее распространителем, настоящая проблема во всех населенных пунктах Заполярья. Надписи на стенах появляются с регулярной частотой, даже если их закрашивают.
В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству рассмотрели наказание для тех, кто распространяет такую информацию.
- Комитет решил поддержать закон об административных штрафах не только за рекламу наркотиков, но и за распространение информации о местах продажи (например, за нарисованный на стене дома или на асфальте трафарет об интернет- магазинах, в которых продают наркотики) Крайне актуальная тема, ведь на фасадах домов все чаще можно видеть информацию об интернет-площадках по продаже наркотиков, - сообщил на личной странице в «ВКонтакте» депутат Артур Попов.
Напомним: в Мурманской области обнаружен новый вид синтетического наркотика.
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