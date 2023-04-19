На 9 мая 2023 года не во всех городах состоится Парад Победы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На 9 Мая 2023 года не во всех городах состоится Парад Победы. Например, его не проведут в Курской области из соображений безопасности. Решение, отменять или нет Парад, принимают власти субъектов.

В Мурманской области к празднованию 9 Мая уже готовятся. Так, на Пяти Углах на традиционном месте со стороны улицы Воровского уже начали монтировать трибуну для почетных гостей. Для СМИ провели аккредитацию. Также 6 мая торжественные мероприятия состоятся в Долине Славы.

А вот по «Бессмертному полку» решение пока не принято. Напомним: на федеральном уровне было принято решение не проводить акцию в ее традиционном виде.

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