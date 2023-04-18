Из горящего пятиэтажного дома в Кировске спасли человека

Днем 18 апреля в Кировске тушили пожар в доме на улице Солнечной, 5. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

Днем 18 апреля в Кировске тушили пожар в доме на улице Солнечной, 5. Здесь загорелась одна из двухкомнатных квартир. Сообщение поступило в 15.07.

— В результате в двухкомнатной квартире на втором этаже в одной из комнат обгорела мебель и предметы домашнего обихода на площади 15 кв.м. В квартире закопчены стены и потолок, удалена оконная рама, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из пожара спасли одного человека.

Напомним: вечером 15 апреля в Зеленоборском на улице Озерной случился пожар. Загорелось двухэтажное деревянное строение, которое тушили несколько часов.

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