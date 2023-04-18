Адвокат о слухах, что обвиняемого в жестоком убийстве ребенка отпустят на свободу: «Этого не может быть»

Сейчас обвиняемый находится под стражей, но по Мончегорску стали гулять слухи, что его могут освободить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2022 года Мончегорск потрясло жестокое убийство 8-летнего мальчика. Пока его мама была на работе, к ним домой пришел ее 52-летний коллега. Перед тем, как утопить ребенка в ванне, мужчина надругался над ним.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, но по Мончегорску стали гулять слухи, что его могут освободить.

- По таким статьям люди могут находиться за решеткой вплоть до пожизненного [заключения]. С точки зрения обвинения и статей, что ему вменяют, освобождения не может быть от слова совсем, кто распространяет такую информацию- не понимает уголовный закон, - рассказал адвокат матери мальчика Андрей Алешкин.

Напомним: дело зверски убитого мальчика в Мончегорске могут весной передать в суд.

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