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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 14:51

Адвокат о слухах, что обвиняемого в жестоком убийстве ребенка отпустят на свободу: «Этого не может быть»

Жители Мончегорска боятся, что обвиняемого в изнасиловании и убийстве мальчика отпустят на свободу
Ника СВЕТЛОВА
Сейчас обвиняемый находится под стражей, но по Мончегорску стали гулять слухи, что его могут освободить.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, но по Мончегорску стали гулять слухи, что его могут освободить.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2022 года Мончегорск потрясло жестокое убийство 8-летнего мальчика. Пока его мама была на работе, к ним домой пришел ее 52-летний коллега. Перед тем, как утопить ребенка в ванне, мужчина надругался над ним.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, но по Мончегорску стали гулять слухи, что его могут освободить.

- По таким статьям люди могут находиться за решеткой вплоть до пожизненного [заключения]. С точки зрения обвинения и статей, что ему вменяют, освобождения не может быть от слова совсем, кто распространяет такую информацию- не понимает уголовный закон, - рассказал адвокат матери мальчика Андрей Алешкин.

Напомним: дело зверски убитого мальчика в Мончегорске могут весной передать в суд.

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