Стоимость продукции будет на 25-30% ниже, чем в магазинах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 апреля мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Печенгский округ. Жители Никеля и Заполярного смогут купить рыбу и морепродукты по сниженным ценам с 11.00 до 18.00.

- В Никеле приобрести дары моря на мобильной ярмарке можно будет на площади Ленина, в Заполярном – на улице Стрельцова рядом с ДК «Октябрь», - сообщили организаторы.

Стоимость продукции будет на 25-30% ниже, чем в магазинах.

Напомним: весной 2023 года в Мурманске пройдет гастрономический фестиваль-путешествие «Вкус Арктики». Фудтраки встанут на улице Воровского с 26 по 28 мая, время их работы составит с 11.00 до 19.00.

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