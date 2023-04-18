В Мончегорске пропал мужчина со шрамом

Всех, кто может помочь с поисками Артема, просят позвонить в полицию или волонтерам по телефонам +7 (911) 324-90-20, +7 (911) 328-98-77. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

Волонтеры поисково-спасательного отряда «СеверСпас» объявили новый поиск пропавшего человека. 34-летний Артем Нестеров 4 апреля перестал выходить на связь с родными и близкими.

Мужчина был зарегистрирован на проспекте Ленина, 14.

Приметы: плотного телосложения, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза, на подбородке - шрам.

Всех, кто может помочь с поисками Артема, просят позвонить в полицию или волонтерам по телефонам +7 (911) 324-90-20, +7 (911) 328-98-77.

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