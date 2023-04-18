15 тысяч человек проголосовали за благоустройство объектов Мурманской области

До 31 мая продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 31 мая продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. За четыре дня с его старта свой выбор сделали 15 тысяч северян.

- Всего в этом году в масштабном проекте в регионе участвуют 61 объект или дизайн-проект в 17 муниципальных образованиях. Победители получат приоритет для реализации в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Отдать свой голос могут все желающие старше 14 лет.

Напомним: на портале Госуслуг завершилось голосование по выбору приоритетных мест для высадки деревьев в рамках компенсационного озеленения в Мурманске.

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