В Мурманске проведут четыре субботника

Весной-2023 в Мурманске пройдут четыре общегородских субботника: 22 и 29 апреля, 13 и 21 мая. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Весной-2023 в Мурманске пройдут четыре общегородских субботника: 22 и 29 апреля, 13 и 21 мая.

- Последний субботник, 21 мая, будет по очистке берегов водоемов. Очистить от мусора планируется берега озер Семеновского, Окуневого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового, - сообщили в администрации Мурманска.

Присоединиться к уборке в любой из обозначенных дней могут как простые граждане, так и организации. Участникам выдадут все, что нужно для работы, от мусорных пакетов до перчаток. Весь собранный мусор будет вывезен за пределы города.

Напомним: в 2023 году из Мурманской области на переработку отправили 776,6 тонны вторсырья. Самым продуктивным месяцем стал декабрь, в котором объем перерабатываемых отходов увеличился почти вдвое – до 103 тонн.

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